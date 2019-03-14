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СБУ задержала советника главы МВД страны

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины (СБУ) задержали советника министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом 14 марта пишет пресс-служба СБУ. Имя советника не называется.

«Советник при содействии руководства одного из следственных управлений нацполиции требовал через посредника $30 тыс. от владельцев сети киевских ломбардов», — говорится в сообщении.

За эту сумму он обещал способствовать непривлечению сотрудников сети к уголовной ответственности, а также прекратить следствие по уже начатому производству.

Посредник был задержан на месте получения денег. В настоящее время продолжается досудебное следствие. Также решается вопрос об объявлении советнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного статьей УК Украины «Злоупотребление влиянием».

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