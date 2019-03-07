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Муж парашютистки поздравил ее с 8 Марта во время затяжного прыжка

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Фото: Pixabay
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Семейная пара из Свердловской области решила необычно и романтично отпраздновать 8 Марта и прыгнула с парашютом с высоты 2500 м. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Алена и Эдуард Бекузаровы входят в сборную Центрального округа по парашютному спорту. С парашютным спортом у пары связана вся жизнь, они даже встретились на военном аэродроме, однако служат сейчас в разных городах. Она — в танковой дивизии Челябинской области, он — в бригаде спецназа в Новосибирске.

Прямо в воздухе на высоте 1500 м супруг подарил своей жене мягкую игрушку, а Алена уже на земле призналась, что не ждала такого сюрприза от мужа.

«Сам прыжок в праздничной атмосфере — это уже море эмоций, море ощущений, а еще получить подарок — это просто вау, супер. Полученная во время свободного падения игрушка будет символом любви, радостью и отдушиной», — рассказала женщина.

Вместе они прыгали за ДОСААФ, затем так же вместе попали в сборную ЦВО. Как сообщили в пресс-службе военного округа, у нее за плечами уже 873 прыжка, у него — около 1,5 тыс. Бекузарова является призером первенства России в групповых прыжках, призером чемпионата УрФО ДОСААФ РФ и призером кубка Францева в групповых прыжках.

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