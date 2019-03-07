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Генетики рассказали о еще одном способе размножения людей

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Если мужская половина человечества исчезнет, то женщины смогут продолжить человеческий род самостоятельно путем партеногенетического размножения. Об этом «Известиям» рассказали ведущие российские генетики.

По словам ученых, мужская Y-хромосома — это маленький кусок женской Х-хромосомы, от которой в процессе эволюции осталось только 10% генов.

При этом женщины в отличие от мужчин могут воспроизводиться без оплодотворения.

«Это возможно потому, что они имеют полноценный набор хромосом. (Кроме того, у мужчин) отсутствуют репродуктивные структуры для вынашивания ребенка», — объяснил ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, профессор Техасского А&М университета (США) Константин Крутовский.

Так что, если мужчины по каким-то причинам исчезнут, женщины гипотетически могут перейти на партеногенетическое размножение — то есть будут использоваться яйцеклетки, которые не прошли редукционное деление в мейозе при формировании гаплоидных гамет. Такая яйцеклетка может развиться в точную копию мамы. То есть будут рождаться только девочки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Матери в одиночку: женщины смогут продолжить род, если мужчины вымрут

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