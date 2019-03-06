Мариинский театр обновит акустическую систему

В Санкт-Петербурге Мариинский театр к следующему сезону приобретет новое звуковое оборудование для второй сцены. Согласно техзаданию, в здании на улице Декабристов должен появиться акустический домик, состоящий из нескольких транспортных тележек для акустических башен и съемных щитов.

Также в Мариинке-2 установят акустический подвесной потолок, перекатные башни и комплектующие для них. Оборудование должно быть поставлено в театр не позднее 29 августа этого года.

Стоимость системы составляет 35 млн рублей, средства поступят из бюджета РФ, отмечает телеканал «78». Ранее Мариинский театр выиграл судебный процесс против сайта-двойника, завышающего цены на билеты.