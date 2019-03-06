Прямой эфир

Мариинский театр обновит акустическую систему

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге Мариинский театр к следующему сезону приобретет новое звуковое оборудование для второй сцены. Согласно техзаданию, в здании на улице Декабристов должен появиться акустический домик, состоящий из нескольких транспортных тележек для акустических башен и съемных щитов.

Также в Мариинке-2 установят акустический подвесной потолок, перекатные башни и комплектующие для них. Оборудование должно быть поставлено в театр не позднее 29 августа этого года.

Стоимость системы составляет 35 млн рублей, средства поступят из бюджета РФ, отмечает телеканал «78». Ранее Мариинский театр выиграл судебный процесс против сайта-двойника, завышающего цены на билеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мариинский театр подал в суд из-за сайта-двойника
«У нас в «Баядерке» — пятьдесят настоящих индусов!»
Хореограф Алексей Мирошниченко — о своей нашумевшей постановке и о том, как заманить в Пермь солистов Ковент-Гарден

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017