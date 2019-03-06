Netflix экранизирует «Сто лет одиночества» Маркеса
Компания Netflix приобрела права на экранизацию романа «Сто лет одиночества» нобелевского лауреата по литературе Габриэля Гарсиа Маркеса, пишет The Hollywood Reporter.
По данным издания, произведение колумбийского прозаика будет экранизировано в форме сериала на испанском языке. Его сыновья Родриго и Гонсало Гарсиа станут исполнительными продюсерами этого проекта. Съемки картины, как ожидается, пройдут в Колумбии.
Габриэль Гарсиа Маркес родился 6 марта 1927 года в колумбийской Аракатаке. В 1946-м по настоянию родителей он поступил в Национальный университет на юридический факультет, но позже, прервав учебу, посвятил себя журналистике и литературе. В 1961 году со своей женой и сыном писатель переехал в Мексику.
Среди известных работ автора такие романы, как «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «Любовь во время холеры», а также повесть «Полковнику никто не пишет».
В 1982 году Маркес стал первым колумбийцем удостоенным Нобелевской премии по литературе. Он также является лауреатом Нейштадтской литературной премии.
17 апреля 2014 года писатель умер после продолжительной болезни, в частности из-за почечной недостаточности.