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Netflix экранизирует «Сто лет одиночества» Маркеса

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Компания Netflix приобрела права на экранизацию романа «Сто лет одиночества» нобелевского лауреата по литературе Габриэля Гарсиа Маркеса, пишет The Hollywood Reporter.

По данным издания, произведение колумбийского прозаика будет экранизировано в форме сериала на испанском языке. Его сыновья Родриго и Гонсало Гарсиа станут исполнительными продюсерами этого проекта. Съемки картины, как ожидается, пройдут в Колумбии.

‏Габриэль Гарсиа Маркес родился 6 марта 1927 года в колумбийской Аракатаке. В 1946-м по настоянию родителей он поступил в Национальный университет на юридический факультет, но позже, прервав учебу, посвятил себя журналистике и литературе. В 1961 году со своей женой и сыном писатель переехал в Мексику.

Среди известных работ автора такие романы, как «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «Любовь во время холеры», а также повесть «Полковнику никто не пишет».

В 1982 году Маркес стал первым колумбийцем удостоенным Нобелевской премии по литературе. Он также является лауреатом Нейштадтской литературной премии.

17 апреля 2014 года писатель умер после продолжительной болезни, в частности из-за почечной недостаточности.

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