Экспедиция на барса: экологи получили редкие кадры алтайских хищников

Перепись снежных барсов (также известных как ирбисы) провели сотрудники Сайлюгемского национального парка, расположенного на территории Республики Алтай, совместно с WWF России. Такие исследования в России проводятся не впервые — места обитания редкого хищника в республиках Алтай, Бурятия и Тыва эксперты обследуют ежегодно с 2015 года. Однако в этом году животных впервые начали считать с использованием специального мобильного приложения, которое было разработано по инициативе WWF России. Точные результаты экспедиций этого года станут известны в апреле, а пока «Известия» собрали несколько фотографий, сделанных исследователями в этом году, а также во время экспедиций прошлых лет. На фото: кадр из экспедиции в долину реки Аргут, Республика Алтай, завершившейся в начале марта
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Национальный парк «Сайлюгемский» — именно на его территории обитает крупнейшая группа снежных барсов на Алтае
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Фото: WWF/Сайлюгемский нацпарк/Леонард Таханов
Еще раньше, в конце февраля 2019-го, завершилась экспедиция на алтайское плато Укок. На фото — сотрудник дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай заносит данные о встреченных в ходе экспедиции следах снежного барса и других животных в мобильное приложение на смартфоне. Приложение было разработано по инициативе WWF России для того, чтобы ускорить обработку данных, полученных в ходе экспедиций, и облегчить работу специалистов в полевых условиях. Обычно всю информацию они заносят сначала в полевые журналы и уже после возвращения переносят на электронные носители
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Фото: Сайлюгемский нацпарк
Ирбисы обитают в горах Средней и Центральной Азии. Еще в прошлом столетии хищники оказались под угрозой исчезновения — они были внесены в Красный список Международного союза охраны природы и в Красную книгу России как уязвимый вид. Охота на них запрещена во всем мире, но, как отмечают в WWF, нередко барсы погибают, попав в ловушки, расставленные на других животных
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Фото: WWF/Сайлюгемский нацпарк
Ранее в местах предполагаемого обитания кошачьих были установлены фотоловушки. На фото: самка Южанка, «пойманная» фотоловушкой на территории природного парка «Зона покоя Укок» на Алтае в 2017 году (теперь попробуйте ее найти)
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Фото: WWF/Сайлюгемский нацпарк
Самец снежного барса, зафиксированный фотоловушкой, установленной на территории Сайлюгемского национального парка, в 2018 году
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Во время одной из экспедиций 2018 года
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Фото: WWF/Сайлюгемский нацпарк/А. Кужлеков
Нередко исследователям приходится преодолевать труднодоступные горные участки. На фото: Сайлюгемский национальный парк, 2019 год
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Фото: WWF/Сайлюгемский нацпарк/А. Кужлеков
Среди задач, которые стоят перед участниками ежегодных экспедиций, — учет численности не только самих хищников, но и животных, которыми они питаются. В первую очередь горного козла
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
В этом году «перепись» началась в начале февраля в Республике Алтай и должна продлиться до середины апреля — за это время экологи должны обследовать территории республик Алтай, Бурятия и Тыва, на которых обитают снежные барсы. После этого будут обработаны данные всех экспедиций. На фото: национальный парк «Сайлюгемский» в Кош-Агачском районе Республики Алтай
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