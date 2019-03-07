Экспедиция на барса: экологи получили редкие кадры алтайских хищников

Перепись снежных барсов (также известных как ирбисы) провели сотрудники Сайлюгемского национального парка, расположенного на территории Республики Алтай, совместно с WWF России. Такие исследования в России проводятся не впервые — места обитания редкого хищника в республиках Алтай, Бурятия и Тыва эксперты обследуют ежегодно с 2015 года. Однако в этом году животных впервые начали считать с использованием специального мобильного приложения, которое было разработано по инициативе WWF России. Точные результаты экспедиций этого года станут известны в апреле, а пока «Известия» собрали несколько фотографий, сделанных исследователями в этом году, а также во время экспедиций прошлых лет. На фото: кадр из экспедиции в долину реки Аргут, Республика Алтай, завершившейся в начале марта