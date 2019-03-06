Этап Гражданского форума Хабаровского края стартовал в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре стартовал муниципальный этап Гражданского форума Хабаровского края. К обсуждению проблем подключились свыше 300 человек от общественности.

Форум заработал в среду, 6 марта, на базе Музея изобразительных искусств. Началась работа сразу на пяти площадках. В первый день этапа участникам рассказали о социальном предпринимательстве, также были представлены лучшие социальные молодежные проекты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Начальник отдела по взаимодействию с национальными объединениями комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Владимир Фетисов рассказал, что форум вызвал неподдельный интерес у жителей Комсомольска-на-Амуре. Также он отметил эффективность работы приемной Общественной палаты. По его словам, люди активно подходили и задавали вопросы, есть несколько обращений к губернатору.

В четверг в рамках форума запланированы мастер-класс «Социальные сети для общественных организаций: практическое руководство» и семинар-тренинг «Социальное предпринимательство и его критерии».