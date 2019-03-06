Прямой эфир

Этап Гражданского форума Хабаровского края стартовал в Комсомольске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Комсомольске-на-Амуре стартовал муниципальный этап Гражданского форума Хабаровского края. К обсуждению проблем подключились свыше 300 человек от общественности.

Форум заработал в среду, 6 марта, на базе Музея изобразительных искусств. Началась работа сразу на пяти площадках. В первый день этапа участникам рассказали о социальном предпринимательстве, также были представлены лучшие социальные молодежные проекты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Начальник отдела по взаимодействию с национальными объединениями комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Владимир Фетисов рассказал, что форум вызвал неподдельный интерес у жителей Комсомольска-на-Амуре. Также он отметил эффективность работы приемной Общественной палаты. По его словам, люди активно подходили и задавали вопросы, есть несколько обращений к губернатору.

В четверг в рамках форума запланированы мастер-класс «Социальные сети для общественных организаций: практическое руководство» и семинар-тренинг «Социальное предпринимательство и его критерии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
План развития Комсомольска-на-Амуре объявили сорванным
Китайские рыбаки приняли участие в фестивале «Серебряная корюшка»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017