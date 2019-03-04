Китайские рыбаки приняли участие в фестивале «Серебряная корюшка»

Традиционный международный рыболовный фестиваль «Серебряная корюшка» прошел в 14-й раз в Хабаровском крае. Как передает ИА «Хабаровский край сегодня», в нем приняли участие 22 команды, в том числе одна из Китая.

Победил коллектив, в котором была одна девушка, Татьяна Маслеева. Она всех переиграла и поймала пять вьюнов, став сенсацией нынешнего фестиваля.

Как отметил глава Советско-Гаванского муниципального района Юрий Бухряков, в 2020 году пройдет юбилейная, 15-я «Серебряная корюшка», а затем организаторы фестиваля-конкурса намерены изменить формат мероприятия, предварительно изучив мнения местных жителей.

Напомним, пять проектов Хабаровского края получили статус «Национальное событие – 2019». Это международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера «Аист над Амуром», международный фестиваль-конкурс подледного лова «Серебряная корюшка», Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета и выставка-ярмарка «Наш выбор 27».