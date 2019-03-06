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Крупный пожар вспыхнул на украинском заводе

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Фото: пресс-центр управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области
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На украинском предприятии по изготовлению пластиковых изделий вспыхнул крупный пожар, сообщает в среду, 6 марта, пресс-центр управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

«Горят производственные бытовые помещения ангарного типа предприятия по изготовлению пластиковых изделий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь возгорания составляет, по предварительным данным, около 3 тыс. кв. м. Информации о пострадавших или погибших не поступало. На месте работают 55 сотрудников экстренных служб, задействованы 10 единиц техники.

В середине января в городе Благовещенске Амурской области произошел пожар на складе с полистиролом. Площадь возгорания составила около 1250 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

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