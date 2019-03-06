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Житель Белгорода поджег себя на центральной площади города

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Белгороде мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, облил себя жидкостью для снятия лака и поджег на центральной площади города, после чего был госпитализирован. Об этом в среду, 6 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Отмечается, что видео инцидента появилось в Telegram-канале Белгород №1. На записи видно, как 5 марта ночью 31-летний мужчина подходит к зданию администрации области и поджигает себя. На помощь к нему поспешили сотрудники полиции. Пострадавший сообщил правоохранителям, что он сирота, которому не дают жилье.

Отмечается, что по факту получения ожогов жителем Белгорода начата доследственная проверка.

«Пострадавший находится в ожоговом центре облбольницы. Медики говорят, что его жизни ничего не угрожает», — сообщил руководитель пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области Дмитрий Ткачeв.

По его словам, власти региона выясняют подробности произошедшего. Он также добавил, что пострадавший не обращался в правительство региона по поводу жилплощади.

18 января аналогичный случай произошел в Чехии. Мужчина поджег себя на Вацлавской площади в центре Праги. С ожогами 30% тела он был госпитализирован. Отмечается, что пострадавший введен в состояние искусственного сна.

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