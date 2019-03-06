Бодров-старший назвал странной идею снять фильм «Брат-3»

Режиссер Сергей Бодров, отец актера Сергея Бодрова-младшего (1971–2002), который сыграл главную роль в картинах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», назвал заявленную шоуменом Стасом Барецким идею съемок фильма «Брат-3» странной. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

«Я не знаю этого шоумена, и я бы посоветовал ему не заниматься этим», — заявил Бодров.

По словам режиссера, о планах снять такой фильм он слышал, однако не понимает, «кто это может сыграть сейчас». Бодров-старший также добавил, что не планирует сотрудничать с авторами новой картины или как-то консультировать ее создателей, пишет ТАСС.

Как напоминает «Ридус», в феврале шоумен Стас Барецкий рассказал о намерении снять продолжение фильма «Брат». Продюсер двух первых картин Сергей Сельянов негативно отреагировал на это заявление. В беседе с НСН тот назвал затею «хамством, неуважением и глупостью» по отношению к создателям первых двух лент.

Фильм «Брат» Алексея Балабанова вышел на экраны в 1997 году и сразу стал культовым, а в 2000 году режиссер снял «Брата-2» — вторую часть истории. Как сообщает телеканал «Звезда», главную роль в «Брате-3» должен сыграть экс-боец ММА Вячеслав Дацик, который недавно вышел из колонии, где отбывал наказание за побои, хулиганство и проникновение в жилище с угрозой насилия. По мнению Барецкого, в фильм будет заложена большая смысловая нагрузка и он станет «скандальным».

22 января сообщалось, что эксперты забраковали макет памятника Сергею Бодрову – младшему, который должны установить в Москве.