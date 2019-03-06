Донецкая народная республика спустя почти пять лет своего существования обрела очередной важный атрибут, присущий независимым субъектам – внешнеполитическую доктрину. Можно с уверенностью говорить, что это последовательный и действенный шаг в рамках политики «активной обороны» во взаимоотношениях с Украиной.

В рамках Концепции внешней политики ДНР декларируется отстаивание права на суверенитет республики, диалог с другими государствами, относительно признания независимости, участие в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, урегулирование конфликта в Донбассе, на основе принципов Минских соглашений.

Среди первоочередных задач выделяются: международное признание и вступление в ООН, участие в таких интеграционных объединениях, как СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, создание предпосылок становления общественной дипломатии, переход на стандарты ОДКБ.

Примечательно и закономерно, что появление внешнеполитической доктрины ДНР в украинском сегменте интернета было отмечено огульными обвинениями в нарушении Минских соглашений и политике, направленной на интеграцию с Россией. Многие украинские комментаторы, даже не удосужились задуматься и проанализировать, что происходит у них «под носом», какие принимаются политические решения и как это воспринимается жителями ДНР и ЛНР.

В этом контексте стоит отметить, что президентская избирательная компания которая сейчас проходит на Украине, стала квинтэссенцией лицемерия украинских властей, в том числе и относительно вопросов связанных с реинтеграцией Донбасса. За последние несколько месяцев на Украине было принято несколько политических решений, которые бетонируют «окна возможностей» для воссоединения с донбасскими республиками. И тут надо сделать отдельный акцент, что инициаторами этих решений уж точно не были ДНР и ЛНР.

Новый закон Украины об образовании, который стал причиной жесткой риторики со стороны почти всех соседних стран. Церковный раскол и создание квазицерковной структуры не признаваемой ни одной канонической православной церковью в мире (признание Константинопольского Патриархата, уместно опустить, так как именно эта структура выполнила роль «троянского коня» украинского православия). Закрепление в Конституции Украины безальтернативности евроатлантического выбора государства. Ожидаемый в течении месяца дискриминационный закон о языках, в проекте которого прописано, что любой гражданин выступающий за государственный или официальный статус русского или любого другого языка будет осужден на 10 лет лишения свободы. И это только вершина украинского айсберга. Наиболее резонансные решения, которые фактически поставили точку в вопросе сосуществования с Донбассом в одной стране.

На самом деле, все эти инициативы — это катастрофическая трагедия украинского государства. Так как они, в первую очередь, раскалывают общество внутри оставшейся Украины и формируют проблемы, которые обязательно сдетонируют в будущем. Любой интересующийся этой проблематикой человек может в этом убедиться, изучив социологические исследования по данным вопросам, они находятся в открытом доступе.

После этих решений условно мирные инициативы различных украинских политиков, предлагающих путем переговоров урегулировать конфликт, а Донбассу предоставить автономию или переформатировать Украину в федерацию или конфедерацию, просто перестают быть интересными, так как просто не соотносятся с реальностью. Стагнация в реализации Минских соглашений предопределила изменение подходов и условий урегулирования конфликта.

Теперь на политической повестке дня больше не стоит вопрос условий, на которых возможна реинтеграция ДНР и ЛНР. Приобретают гротескность мирные и не очень инициативы международного сообщества, в которых подробнейшим образом прописаны полномочия полицейских и гражданских миссий для Донбасса, а также замысловатые формулы получения Украиной контроля над границей донбасских республик и России.

Все более актуализируется и становится максимально важной проблема прекращения военной фазы конфликта и сосуществование Украины и донбасских республик как независимых субъектов международных отношений.

Для мирового сообщества и европейских партнеров, которые действительно хотели бы разрешения конфликта в Донбассе, существует единственно верное решение — сконцентрировать свои усилия на прекращении открытого военного противостояния, от которого больше всего страдает мирное население.

А лучшей инициативой со стороны зарубежных коллег по восстановлению доверия между сторонами, которую точно оценили бы жители донбасских республик, было бы постоянное акцентирование внимания на том, что Киев, в нарушение собственного законодательства блокирует выплаты пенсий и социальных пособий всем гражданам ДНР и ЛНР, имеющим на это право.

Президентские выборы на Украине поставили жирную точку в дискуссии относительно сосуществования с Донбассом в одном государстве. Но надо не забывать, что это только первый акт украинской трагедии 2019 года, ведь осенью будут еще парламентские выборы, которые вероятно станут еще более разрушительными для государства. Выдержит ли эти процессы Украина? Большой вопрос.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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