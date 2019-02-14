Украинская избирательная кампания планомерно движется к первому туру голосования, уже сформировался весь пул претендентов на президентское кресло, в этот раз их оказалось аж 44. Правда, следует сразу сказать, что три четверти из них либо спойлеры более сильных кандидатов, либо электоральные киллеры, либо политики, воспринимающие эту избирательную кампанию как прелюдию к парламентским выборам.

Нынешнее президентское голосование обещает стать для Украины рекордным по целому ряду показателей. В этом контексте наиболее уместно рассмотреть нарушения, происходящие в ходе избирательной кампании, и ведущие, судя по всему, к тотальной фальсификации выборов.

Уже сейчас ряд основных кандидатов на пост президента Украины в ежедневном режиме констатируют подкуп избирателей, административное давление, угрозы со стороны радикалов, срывы мероприятий группами людей, которых не задерживают и не идентифицируют.

Очень показательную и наглядную оценку избирательной кампании на Украине дает министр внутренних дел Арсен Аваков: «Хмурые личности с кастетами в карманах и флаконами зеленки. Заминированные машины, битвы агитаторов, подкуп и контрподкуп. Информационная война и гонка популизма до маразма… Эти люди ходят рядом с нами, здороваются, улыбаются и... посылают к оппоненту — оскорблять, кидать в тысячную толпу петарды, обливать химикатами, лгать и гнать спираль ненависти».

После таких заявлений возникает вопрос, а способна ли власть Украины в нынешнем своем положении провести демократическое и прозрачное голосование по общепринятым мировым стандартам?

Традиционно оценку выборам по их завершению дают ряд организаций, занимающихся мониторингом избирательных компаний. В этом году на Украине и по этому показателю скорее всего будет рекорд. Там уже зарегистрировано 138 украинских общественных объединений, которые направят своих наблюдателей на участки.

Но возникает одна существенная проблема — такие организации, как «Блок борцов за революцию», «Всеукраинский альянс бойцов и волонтеров АТО», «Единый союз патриотов Украины», «Государственническая инициатива Яроша» (глава запрещенного в России «Правого сектора»), «Институт исследования российской агрессии», «Национальные дружины», «Союз ветеранов антитеррористической операции», «Украинская националистическая самооборона»... По названиям сразу понятно, что эти объединения «специализируются» на мониторинге избирательных процессов и хорошо разбираются в правовом режиме выборов. По сути же, это очередная технология, которую используют в дни голосования: боевики из вышеуказанных организаций будут срывать выборы в интересах определенных кандидатов.

В Европе основным субъектом, занимающимся мониторингом избирательного процесса, выступает Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ). Его критерии — достаточно строгие — способны оценить демократичность выборов в плоскостях уважения основных свобод, обеспечения равенства и политического плюрализма.

Как известно, в составе БДИПЧ ОБСЕ на Украину должны были ехать наблюдатели и из России, однако местный парламент на поленился и проголосовал за постановление, запрещающее нашим гражданам официально наблюдать за выборами. А Петр Порошенко и вовсе заявил, что отдаст приказ Госпогранслужбе не пускать в страну российских наблюдателей. Нетрудно представить, что они могли бы увидеть, окажись на избирательных участках. Хотя возможно, в рамках краткосрочной миссии БДИПЧ несколько наших наблюдателей все-таки попытаются приглядеть за голосованием.

По данным последних социологических исследований на Украине, действующий президент занимает третье-четвертое место, поэтому он не может претендовать на второй тур. Однако у него остался административный ресурс, который, по-видимому, и станет решающим фактором на выборах. И если Петр Порошенко всё же выиграет, можно ли будет признать его легитимным президентом?

Как мы помним, РФ в 2014 году признала Порошенко законным главой Украины, исходя из его обещаний закончить гражданскую войну в Донбассе. Однако за прошедшие пять лет он продемонстрировал кардинально противоположный подход к конфликту. Теперь у России появится весомый аргумент, если Москва решит не признавать его законным президентом Украины.

А там и до отказа от взаимоотношений с Порошенко и госорганами страны на всех уровнях недалеко. Открытым остается вопрос взаимодействия с Украиной по транзиту газа. Хотя в случае непризнания нового президентства Порошенко, эта проблема становится скорее европейской. И ЕС придется в спешном порядке интенсифицировать процессы по «Северному потоку - 2», чтобы не остаться без российского газа.

В таких обстоятельствах может появиться и самопровозглашенный президент, условный Сергей Левочкин. Признали же США Хуана Гуайдо президентом Весенуэлы, а чем Украина хуже?

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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