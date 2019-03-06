Москва поддержала Каракас в решении не арестовывать Гуайдо. Оппозиционер в конце февраля покинул страну, игнорируя запрет Верховного суда. Самопровозглашенный лидер посетил пять латиноамериканских стран. Накануне Хуан Гуайдо вернулся и принял участие в антиправительственном митинге. Николас Мадуро не давал указаний задержать оппозиционера, несмотря на провокации. Президент Венесуэлы призвал сторонников выйти на митинг в субботу. МИД РФ считает: такой мудрый шаг демонстрирует готовность к диалогу.

Тем временем провокации оппозиции при поддержке США не прекращаются. На митинге Гуайдо заявил о 700 военных, якобы перешедших от Мадуро к нему. Госсекретарь США Майк Помпео активно приветствовал эту новость. Гуайдо также планирует в дальнейшем посетить страны-союзники в ЕС.