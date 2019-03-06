Ученые рассказали о роли сна в борьбе с раком и старением

Сон способствует регенерации ДНК в клетках, что, в свою очередь, препятствует развитию рака и преждевременному старению. К такому выводу пришли ученые Университета имени Бар-Илана в Израиле, пишет MedicalXpress.

Специалисты исследовали влияние сна на организм на рыбках данио-рерио (Danio rerio). В ходе эксперимента с помощью мощных микроскопов была сделана трехмерная покадровая съемка их нейронов, которая позволила визуализировать процессы в хромосомах во время суточных циклов.

Ученые отметили, что во время бодрствования организм накапливает повреждения в ДНК. При этом выяснилось, что во время сна повышается динамика хромосом и активируется система восстановления генетического материала в каждом нейроне. Все это поддерживает функционирование клеточного ядра и восстанавливает повреждения в ДНК.

Изменения ДНК являются одной из главных причин старения и смерти клеток. При этом некоторые получившие изменения клетки не всегда умирают, иногда превращаясь в злокачественные.

«Мы обнаружили причинно-следственную связь между сном, динамикой хромосом, активностью нейронов, повреждением и восстановлением ДНК, имеющим прямое физиологическое значение для всего организма. Сон дает возможность уменьшить повреждения ДНК, накопленные в мозгу во время бодрствования», –– пояснил профессор профессор Лиор Аппельбау.

По его словам, именно эти важные процессы во время сна сохранили его на протяжении всего периода эволюции.

В начале февраля американские ученые выяснили, что женский мозг стареет в среднем на 3,8 года медленнее, чем мужской.