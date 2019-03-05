Лифт с людьми сорвался в здании на Рублевском шоссе в Москве

Трос лифта оборвался в клинике доктора Куренкова на Рублевском шоссе в Москве. В момент ЧП внутри находились шесть человек, в том числе ребенок, информирует РЕН ТВ.

Сообщается, что людей уже достали из лифта, данных об их состоянии пока нет.

В марте 2018 года в многоквартирном доме в Симферополе упал лифт. Женщина и ее малолетний ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью. Следственный комитет уже готовит уголовное дело к передаче в суд. Его фигурантами являются два электромонтера и должностные лица, которые проигнорировали требования безопасности.