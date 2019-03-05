В МАМТе покажут спектакль «Итальянка в Алжире»

Спектакль «Итальянка в Алжире» после долгого перерыва вернулся на сцену. Новую жизнь «Итальянке» дал МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Оперу создал итальянский композитор Джоакино Россини в мае 1813 года. Сюжет: итальянка Изабелла приезжает в Алжир, чтобы спасти своего жениха. В девушку влюбляется бей Мустафа, но Изабелле удается его обмануть.

Нынешнюю постановку отличает интересная режиссерская задумка. Действия в спектакле обыграны как ходы на шахматной доске.