Прямой эфир

В МАМТе покажут спектакль «Итальянка в Алжире»

0
Выделить главное
вкл
выкл

Спектакль «Итальянка в Алжире» после долгого перерыва вернулся на сцену. Новую жизнь «Итальянке» дал МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Оперу создал итальянский композитор Джоакино Россини в мае 1813 года. Сюжет: итальянка Изабелла приезжает в Алжир, чтобы спасти своего жениха. В девушку влюбляется бей Мустафа, но Изабелле удается его обмануть. 

Нынешнюю постановку отличает интересная режиссерская задумка. Действия в спектакле обыграны как ходы на шахматной доске. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мировая премьера оперы «Влюбленный дьявол» состоится в Москве
На сцене МАМТ показали иммерсивную оперу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017