Мужчина с собакой выжили после пяти дней в снежном плену благодаря соусу

Житель штата Орегон Джереми Тейлор и его собака Элли жили пять дней в снежных заносах без еды и воды, питаясь лишь одним соусом тако. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщил CNN.

Отмечается, что в снежный занос мужчина с собакой попал после того, как отправился на внедорожнике Toyota 4Runner на заправку около Санрайвера, не взяв с собой телефон.

Самостоятельно выбраться из снежного плена американец не смог. Пропавших случайно обнаружил водитель снегохода.

29 декабря стало известно, что восемь человек извлечены живыми из-под снежного завала в поселке Многовершинный Хабаровского края после схода лавин.