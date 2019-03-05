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Мужчина с собакой выжили после пяти дней в снежном плену благодаря соусу

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Фото: facebook.com
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Житель штата Орегон Джереми Тейлор и его собака Элли жили пять дней в снежных заносах без еды и воды, питаясь лишь одним соусом тако. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщил CNN.

Отмечается, что в снежный занос мужчина с собакой попал после того, как отправился на внедорожнике Toyota 4Runner на заправку около Санрайвера, не взяв с собой телефон.

Самостоятельно выбраться из снежного плена американец не смог. Пропавших случайно обнаружил водитель снегохода.

29 декабря стало известно, что восемь человек извлечены живыми из-под снежного завала в поселке Многовершинный Хабаровского края после схода лавин.

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