Снежная буря обрушилась на Гавайи

Американский штат Гавайи пострадал от мощной снежной бури. На острова обрушились 12-метровые волны и ветер порывами 86 м/с. Из-за погодных условий были закрыты пляжи и зоопарки.

По словам метеорологов, шторм продлится неделю. Из зоопарка «Гонолулу» сбежали птицы-носороги после того, как ветер повредил их клетки. Жертвой стихии стал 66-летний мужчина, который утонул, не справившись с волной, передает РЕН ТВ.

31 января сообщалось, что полярный вихрь в США унес жизни 12 человек. Температура воздуха в некоторых штатах достигала минус 52 градусов Цельсия из-за сильных ветров. Отмечалось, что это связано с внезапным потеплением над Северным полюсом.



