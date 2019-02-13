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Снежная буря обрушилась на Гавайи

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Фото: РЕН ТВ
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Американский штат Гавайи пострадал от мощной снежной бури. На острова обрушились 12-метровые волны и ветер порывами 86 м/с. Из-за погодных условий были закрыты пляжи и зоопарки.

По словам метеорологов, шторм продлится неделю. Из зоопарка «Гонолулу» сбежали птицы-носороги после того, как ветер повредил их клетки. Жертвой стихии стал 66-летний мужчина, который утонул, не справившись с волной, передает РЕН ТВ.

31 января сообщалось, что полярный вихрь в США унес жизни 12 человек. Температура воздуха в некоторых штатах достигала минус 52 градусов Цельсия из-за сильных ветров. Отмечалось, что это связано с внезапным потеплением над Северным полюсом.

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