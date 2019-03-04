Бывший менеджер Мэрайи Кэри обвинила экс-партнера Трампа в кибервзломе

Экс-менеджер американской певицы Мэрайи Кэри Стелла Булочников Столпер через суд обвинила во взломе своих компьютеров бизнесмена Феликса Сэтера — бывшего делового партнера президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 4 марта, пишет издание Page Six.

В иске женщина утверждает, что Сэтер пытался похитить личную информацию ее клиентов-знаменитостей. Доступ к ее компьютерам бизнесмен якобы получил в 2017 году, когда она поселила его в своем доме. После размолвки истица выяснила, что Сэтер вместе со своим помощником создал несанкционированные методы тайного доступа к информации на всех ее компьютерах и цифровых устройствах.

Американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер является одним из фигурантов дела о «российском вмешательстве» в ходе выборов президента США. По данным CNN, предприниматель был посредником на переговорах между российской и американской сторонами по поводу строительства в Москве небоскреба, который планировалось назвать Trump World Tower Moscow. Телеканал отмечал, что 17-страничное соглашение было подписано Трампом, однако сделка в итоге сорвалась.

Обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в американскую президентскую гонку появились после победы Трампа в ноябре 2016 года. При этом самого новоизбранного главу государства бездоказательно обвинили в сговоре с Москвой. Россия категорически отвергла все обвинения, указав на их абсурдность и необоснованность.