Прогноз полгода: ЦБ не ожидает потерь для банков от ипотечных каникул

Уровень инфляции в России уже к середине года должен вернуться к целевому показателю 4%. Такой прогноз на встрече с президентом Владимиром Путиным дала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В связи со снижением роста цен глава регулятора ожидает и постепенной стабилизации ипотечной ставки. По ее словам, ЦБ уже работает над введением ипотечных каникул, которые позволят сделать жилищное кредитование более привлекательным для населения. Также Банк России планирует ограничить доступ к сайтам незарегистрированных микрокредитных организаций и ужесточить наказание для недобросовестных коллекторов.

Траектория четырех процентов

Рост цен, связанный с повышением НДС, в ЦБ считают «достаточно умеренным», заявила Эльвира Набиуллина на встрече с президентом. По ее словам, из-за разовых факторов уровень инфляции составил 5%.

— Мы предполагаем, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4%. Статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но в целом уже выйдет на траекторию 4% к середине года, — заверила Владимира Путина глава ЦБ.

​— Мы с вами так и говорили в конце прошлого года, когда обсуждали меры, связанные с реализацией планов по нацпроектам, когда принималось решение о НДС. Это было неизбежно, мы говорили об этом, — подчеркнул российский лидер. — Важно только, как я в послании сказал, чтобы мы удержали реализацию тех планов по стабилизации ситуации, о которых вы говорили.

Центробанк стоит сейчас перед непростой проблемой. С одной стороны, надо выполнять указание президента о том, что инфляцию следует вернуть на уровень в 4% и ниже, с другой — дано поручение и по темпам роста ВВП, отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Корнев.

— Что касается инфляции в начале года, то первые несколько недель показали крайне высокие темпы ее роста. Это вызвало опасения, что сбить их до приемлемых уровней удастся не скоро, — пояснил он «Известиям». — Однако уже к середине февраля индекс потребительских цен вернулся в тот диапазон, который можно считать приемлемым для текущих экономических условий.

Каникулы как стимулятор

Умеренная инфляция способствует постепенному снижению ставки по кредитам, отметила Эльвира Набиуллина. Это важно для развития ипотеки, считает она. По данным ЦБ, в 2018 году объемы выдачи жилищных кредитов выросли практически на 50% — до 3 трлн рублей. Поддержит и ипотечное кредитование и расширение программы помощи молодым семьям, уверена глава Центробанка.

— И конечно, очень важно, что появится инструмент, мы сейчас над ним работаем, изменения законодательства, чтобы были ипотечные каникулы, потому что многие люди, мы знаем, сомневаются, брать ли ипотеку. Это очень ответственно — брать кредит на 10, 15, 20 лет: вдруг они потеряют работу, снизятся доходы, — добавила Эльвира Набиуллина. — Поэтому если в законодательстве будет возможность однократно прибегнуть к таким ипотечным каникулам, мне кажется, это поможет в целом и людям более уверенно брать ипотечные кредиты.

В ЦБ не ожидают существенных потерь для банков из-за введения шестимесячных каникул. Согласны с этим и в экспертной среде.

— Банкам проще и выгоднее предоставлять ипотечные каникулы по договоренности с заемщиком, чем в случае наступления критической ситуации создавать дополнительные резервы и организовывать продажу недвижимости, — пояснила «Известиям» аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. — В качестве негативного момента не раз обсуждалось, что ипотечные каникулы могли бы испортить статистику просроченной задолженности. Однако, скорее всего, регулятор позволит банкам удлинять срок кредита на период ипотечных каникул, и кредит не будет относиться к просроченному.

Ипотечные каникулы не станут серьезным обременением для финансово-кредитных учреждений, полагает эксперт. По ее мнению, этот инструмент может не только повысить привлекательность ипотечных кредитов для россиян, но и простимулировать спрос на квартиры в новостройках, позволив совмещать ипотеку с арендой жилья.

— Во-первых, срок каникул будет небольшим, а во-вторых, каникулы, возможно, не избавят заемщиков от необходимости уплачивать проценты по кредиту, — подчеркнула Анастасия Соснова.

​От штрафа до срока

​Центробанк продолжает работу по наведению порядка на рынке микрокредитования, заверила главу государства Эльвира Набиуллина. Ведомство планирует ограничить доступ к сайтам, рекламирующим данные услуги.

— Я знаю, что Центральному банку не очень хочется этим заниматься, — заметил Владимир Путин.

— Нет, мы занимаемся этим, — возразила председатель ЦБ. — Если у нас пять лет назад было 4,5 тыс. микрокредитных организаций, сейчас 2 тыс., мы увеличиваем требования к ним.​

При этом Эльвира Набиуллина признала, что пока ЦБ не видит прогресса в борьбе с незарегистрированными организациями.

— Поэтому мы ставим вопрос, что все-таки должен быть ограничен доступ к сайтам, которые рекламируют такую незаконную деятельность незаконных микрофинансовых организаций, увеличить ответственность — в том числе запретить микрофинансовым организациям, всем, в том числе законным, например, передавать кредиты незаконным коллекторским организациям, — рассказала она. — Есть неформальные (коллекторы), которые покупают эти кредиты и потом, что называется, «кошмарят» людей. Здесь наводить порядок мы можем только вместе с Генпрокуратурой, мы с ними и работаем по выявлению вот таких нелегальных кредиторов.

Сейчас обсуждается два варианта: увеличение штрафов или введение ​уголовной ответственности, сообщила Эльвира Набиуллина. Владимир Путин попросил представить ему оба предложения.

Против нарушителей законодательства можно было бы применять обе меры, но вводить их следует поэтапно, считает глава сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Роман Макаров.

— К примеру, при первичном выявлении наказывать «серого» кредитора крупным штрафом, при последующем — штраф увеличивать, — пояснил «Известиям» эксперт. — Если компания продолжит свой нелегальный бизнес, применять против нее и ее руководителя более жесткие меры воздействия.

На данный момент у «серых» кредиторов уже нет возможности для взыскания долга в правовом поле, отметил он. Кроме того, даже у законопослушных кредиторов есть серьезные ограничения по продаже просроченного портфеля третьим лицам. Практически сейчас нелегалы могут прибегнуть лишь к незаконным методам взыскания долгов, констатировал эксперт.