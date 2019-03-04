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Новая парковая зона появится в пойме Яузы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
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Новую парковую зону благоустроят в пойме реки Яуза в 2019 году на территории вдоль Заповедной улицы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы будут вестись на общей площади 34,5 га, однако не нанесут ущерба местной флоре и фауне, подчеркнул чиновник. Он отметил, что проект благоустройства разработан с учетом пожеланий местных жителей.

Бирюков пояснил, что вдоль Заповедной улицы создадут рекреационное пространство с уютными и комфортными зонами отдыха. На уже существующей эстрадной площадке «Певческое поле» обновят сцену и скамейки амфитеатра, а также оборудуют зону настольных игр для москвичей старшего поколения.

Помимо этого, будет организован единый веломаршрут, который свяжет парк со стадионом «Отрада» с запада и с Бабушкинским парком с востока, а для безопасного передвижения велосипедистов по трассе установят велосветофоры, пишет сетевое издание m24.ru.

Заммэра также рассказал о планах обновить опоры наружного освещения, установить лавочки, камеры видеонаблюдения и указатели. Помимо этого, дорожно-тропиночную сеть модернизируют с устройством разных типов покрытия, а цветники сделают более обширными. Кроме того, запланирован ремонт существующей хоккейной коробки, а также обустройство спортивных и детских площадок, озеленение территории, создание новых прогулочных маршрутов со смотровыми площадками вдоль набережных Яузы и Чермянки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

21 февраля сообщалось, что до конца года в усадьбе Люблино обустроят две спортивные зоны.

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