В Чехии произошло лобовое столкновение поездов

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Чехии, сообщил пресс-секретарь компании «Чешские железные дороги» Петер Штяглавский в понедельник, 4 марта.

«У города Ронов-над-Доубравоу произошло лобовое столкновение двух поездов, в одном из которых находились пассажиры», — сказал он, уточнив, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По его словам, движение поездов на месте происшествия в настоящий момент приостановлено. Как передает ТАСС, там работают экстренные службы. Специалистам предстоит выяснить, почему железнодорожные составы двигались навстречу друг другу по одной линии.

11 января пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов в Словакии. В результате происшествия шесть из 70 пассажиров поезда, а также водитель грузовика получили травмы различной степени тяжести.