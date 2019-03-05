Скриптовалюта: банкам пропишут, что можно и нельзя говорить клиентам

Для банков разрабатывают единый стандарт по продаже услуг гражданам. Об этом «Известиям» сообщил Василий Заблоцкий, президент Национальной финансовой ассоциации (НФА, саморегулируемая организация, в которую входят крупнейшие банки). Новые правила распространятся на финансовые продукты с инвестиционной составляющей, которые кредитные организации как агенты предоставляют населению. В частности, речь идет о ПИФах, ценных бумагах, брокерских и индивидуальных инвестиционных счетах. В документе будут четко прописаны скрипты — фразы, которые можно и нельзя использовать при продаже населению финансовых продуктов. Опрошенные «Известиями» банки поддерживают создание стандарта — единый подход станет еще одним способом борьбы с продажей населению одних продуктов под видом других.

Банки совместно с НФА создают единый стандарт по продаже услуг населению. Прежде всего под новые нормы подпадут инвестиционные продукты — ПИФы, доверительное управление, ценные бумаги, брокерские и индивидуальные инвестиционные счета, которые кредитные организации предоставляют населению в качестве агентов. Документ также должен охватить инвестиционное и накопительное страхование жизни.

В едином стандарте будут прописаны скрипты — фразы, которые разрешается и запрещается использовать банкам при продаже агентских услуг, сообщил «Известиям» Василий Заблоцкий. Конкретные формулировки еще не определены, ассоциация собирает предложения от участников рынка.

Они считают, что это в любом случае станет еще одним способом борьбы с мисселингом — когда клиенту под видом одной услуги продают другую. Например, кредитные организации зачастую под видом вкладов предлагают населению инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Это самый популярный вид мисселинга — на проблему неоднократно обращали внимание и в Центробанке. В регуляторе заявляли, что агенты недостаточно информируют потребителей об особенностях и рисках инвестиционного страхования жизни.

Справка «Известий» ИСЖ — это инструмент, обеспечивающий клиенту кроме непосредственно страховки доход от инвестиций при гарантии сохранности финансовых вложений. Однако это высокорисковый продукт: если закрывать его досрочно, то можно получить меньше денег, чем в него было вложено. Также может колебаться и доход от ИСЖ. В результате прибыль по такому полису зачастую оказывается ниже, чем у банковского вклада. Премии страховщиков по ИСЖ за шесть месяцев 2018 года выросли на 65% по отношению к 2017 году и достигли 138 млрд рублей.

От мисселинга страдает каждый десятый клиент банка, говорили ранее в Локо-банке и в аудиторской компании «2К». Под видом вкладов гражданам продают и паи ПИФов, предлагают вложения в ценные бумаги, в том числе в облигации и векселя самого банка или «дружественных» организаций. Инвестиции в эти инструменты в отличие от вкладов не застрахованы государством. Но сотрудник банка, предлагающий клиенту такую альтернативу, умалчивает об этом.

Еще один пример мисселинга — при получении уже одобренного кредита в банке перед клиентом кладут на подпись договор страхования заемщика и «мягко намекают», что отказ может не лучшим образом сказаться на кредитной истории заемщика.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» уточнили, что разработали нормативный акт с требованиями к полному раскрытию информации об особенностях договоров ИСЖ и связанных с ними рисках, который также затрагивает и деятельность агентов страховых компаний. Сейчас это указание находится на регистрации в Минюсте.

«Известия» опросили крупнейшие банки об их отношении к новому стандарту. Зампред правления Локо-банка Ирина Григорьева отметила, что не все граждане обладают знаниями, позволяющими в полной мере оценить риски и сопоставить услуги различных поставщиков. В свою очередь, продавец услуг не всегда предоставляет исчерпывающую информацию по предложению. Поэтому в скриптах должно быть обеспечено полное информирование потребителя о приобретаемом продукте: срок действия, условия его покупки и продажи, расходы, связанные с владением им, отметила она.

Также следует обратить внимание на возможные риски, которые несет в себе конкретное предложение. При предоставлении информации клиентам необходимо исключить умалчивание о важных особенностях финансового инструмента. Если стандарт заработает, то финансовый рынок России сделает еще один большой шаг в сторону клиентоориентированности, считает Ирина Григорьева.

Положительно относятся к созданию единого стандарта по продаже инвестиционных продуктов населению и в Почта Банке. Там отметили, что заинтересованы в получении клиентами качественных продуктов и сервисов. В Альфа-банке также поддерживают появление такого стандарта и разрабатывают его концепцию совместно а НФА, отметил директор по развитию сегментов и некредитных продуктов розничного бизнеса финансовой организации Алексей Ермаков.

Бороться с продажей одних продуктов под видом других ЦБ намерен и с помощью контрольных закупок. Сотрудники регулятора будут приходить в банки и под видом обычных клиентов пытаться, например, открыть вклад, чтобы проверить, не нарушают ли сотрудники кредитных организаций правила по работе с гражданами.