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Путин сменил российского посла в Гвинее и Сьерра-Леоне

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Фото: Global Look Press/Michael Fischer
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Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Гвинее и Сьерра-Леоне. Указы главы государства опубликованы в понедельник, 4 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Указами № 89 и № 90 российский лидер назначил Вадима Разумовского послом в Гвинее и Сьерра-Леоне по совместительству. В другом документе Путин освободил от занимаемой должности предыдущего представителя страны в этих республиках Александра Брегадзе.

21 февраля Путин назначил Андрея Шведова полномочным представителем России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), освободив от этой должности Виктора Васильева.

30 января президент России освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Киргизии Андрея Крутько. На пост глава страны назначил Николая Удовиченко, ранее работавшего послом в Нигерии.

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