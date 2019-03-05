Послание президента Федеральному Собранию было посвящено вопросам развития нашего общества и страны, необходимости изменений и востребованности нового – это звучало буквально в каждой фразе Владимира Путина. Среди важнейших – требование проводить изменения максимально быстро, но обеспечивая справедливость и сбережение народа. И именно качественное образование, доступное каждому, является залогом этого.

Как же обеспечить всех россиян равным доступом к качественному образованию, независимо от их места жительства, социально‑экономического положения и других жизненных обстоятельств?

Президент снова обратил наше внимание на необходимость обновления образовательных стандартов и программ с учетом внедрения в образовательный процесс информационных технологий. Это ни что иное, как инструмент для сокращения дифференциации качества школ и уровня подготовки в разных российских регионах.

Президент не поручает нам проводить новую реформу образования, когда так просто спрятаться за «организацией самого процесса». Он поручает заняться его содержательным обновлением – последовательным системным совершенствованием работы всех заинтересованных сторон на всех уровнях системы образования с постоянным общественным контролем.

Так президент потребовал отказаться от чисто «ведомственной» модернизации профессиональных регламентов, которые нацелены на обеспечение интересов министерств, зачастую подменяющих набором показателей и индикаторов реальную работу. Возьмем общеобразовательную школу. Пока множественные формальные проверки толкают всех педагогов (а значит, и их учеников) на путь конкуренции, у детей будет отсутствовать выбор, возможность для полноценного инклюзивного обучения.

Мы должны приспособить учебные планы под потребности каждого ребенка. Новые технологии не означают перехода к работе школьников исключительно за компьютерами. Они не заменят существующие формы преподавания, а дадут дополнительные возможности для общения учеников с учителями и друг с другом.

В экономике, которую мы сейчас строим, нужны не просто кадры – нужны возможности для самой разной профессиональной реализации каждому. А для этого системе образования требуются смелые руководители школ и классов – педагоги, которые творчески подходят к учебным программам и которые ради этого сотрудничают друг с другом. Тогда у нас будут и эффективные школы, и эффективные технологии, и эффективные производства. И тогда мы вместе с нашими детьми пойдем по дороге, ведущей вперед всю страну.

Нужно укреплять и развивать в регионах механизмы выявления и развития талантов у детей и молодежи. В том числе опираясь на опыт и наработки Образовательного центра «Сириус», который стал ориентиром для регионов по системной работе с юными талантами.

Для этой работы принципиально важен опыт лучших российских школ – партнеров центра. Через интенсивные профильные программы «Сириуса» ежемесячно проходят около тысячи детей, сегодня у центра почти 35 тыс. выпускников. А еще он в удаленном режиме работает со всеми участниками всероссийских олимпиад по всей стране. Пяти тысячам студентов, поступившим, благодаря такой системе работы с ними, в ведущие российские университеты, Фонд выплачивает гранты президента России – 20 тыс. рублей ежемесячно до окончания обучения. Каждого из них ждут в передовых российских научных коллективах, компаниях. Многие из них не только прошли там стажировки, но уже работают!

Практический опыт развития центра «Сириус» позволяет обобщить требования времени к экспертному сообществу, без их выполнения мы не сможем выполнить поручения президента.

Во-первых, суть образовательной деятельности должна состоять не в «научении», а в выявлении и раскрытии талантов каждого ребенка. Это то, о чем говорит президент, то, ради чего запускался «Сириус», как пилотная площадка для выработки новой образовательной парадигмы, создания новой образовательной среды.

Во-вторых, эта система требует от нас корректировки управленческой и правовой модели. Развитие образовательных систем – это общая задача для государства, общества, науки и бизнеса. Без этого у ребенка не будет возможности выбора траектории своего социального и личностного роста на всех уровнях образования.

В-третьих, нужна другая логика нашего взаимодействия – межведомственная, междисциплинарная. Сейчас все взаимодействия крайне зарегулированы и тяжелы. Зачастую, все совместные проекты и активности реализуются за счет энтузиазма конкретных участников и вопреки, а не благодаря, действующим нормам и правилам.

И, в-четвертых, мы должны крайне взвешенно подойти к разработке новых образовательных стандартов. Нужно учесть все требования, которые влияют на раскрытие творческих способностей учащегося, формирование его жизненных предпочтений. Это должна быть профессиональная и открытая экспертная работа, объединяющая, как школьных педагогов, так и ученых, специалистов высшей школы, представителей бизнеса и других заинтересованных профессионалов.

Только выполнив все эти требования, мы сможем обеспечить ответственное развитие России, конкурентоспособность нашей образовательной системы.

Автор – руководитель образовательного фонда «Талант и успех», член Совета при президенте России по науке и образованию

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