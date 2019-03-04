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Генконсульство РФ выясняет наличие россиян среди пострадавших от торнадо в США

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Фото: REUTERS
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Генеральное консульство России в американском Хьюстоне выясняет, есть ли среди пострадавших от торнадо в штате Алабама российские граждане. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в Twitter.Генеральное консульство России в Хьюстоне, Twitter

Ранее, 3 марта, стало известно, что не менее 10 человек погибли в результате по крайней мере двух торнадо в округе Ли в американском штате Алабама. 

В штате всё еще сохраняется штормовое предупреждение. В результате торнадо без электричества остались более 10 тыс. человек. Отмечается, что в общине Борегар уже началась оценка ущерба и повреждений после стихийного бедствия.

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