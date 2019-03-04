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«Марсианскую базу» для туристов и ученых построили в Китае

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Фото: Global Look Press/Ferrari
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В Китае построили собственную модель базы, имитирующей условия на Марсе. Объект возведен на территории Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ, вход на территорию так называемой «марсианской деревни» открыт для всех желающих. Она, по замыслу создателей, должна стать одной из местных туристических достопримечательностей, объединяющей элементы «науки, научной фантастики, природы, экологии и культуры».

База площадью 32 га разделена на две зоны, одна из которых представляет собой полностью изолированный от внешнего мира лагерь для проживания марсианских туристов, а другая — зону «посадки на Марс». Лагерь состоит из различных модулей, где способны разместиться до 160 человек, желающих на своем опыте испытать, каково это — жить на Красной планете.

Создатели особо подчеркивают, что база воссоздает не только ландшафт, но также климат и природные условия Марса. При этом отмечается, что объект не будет использоваться для подготовки космонавтов для полетов на Марс.

В мае прошлого года студенты Пекинского университета авиации и космонавтики завершили 370-дневный эксперимент по имитации жизни людей на Луне, поставив мировой рекорд по его длительности.

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