В Италии прошла «Битва апельсинов»

Тысячи людей приняли участие в традиционной «Битве апельсинов», которая является частью ежегодного карнавала и проходит в итальянском городе Ивреа.

Ради исторической традиции ежегодно из Сицилии привозят более 500 т апельсинов. Жители закидывают людей фруктами, а те атакуют их в ответ, стоя на тележках, пишет телеканал «Звезда».

Предположительно, «Битва апельсинов» — это имитация сражения наполеоновской армии с народом города. Французами выступают все участники на повозках, а пешие «воины» представляют итальянцев.