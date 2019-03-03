Биограф королевской семьи предупредила о заговоре против Меган Маркл

Биограф британской королевской семьи Анна Пастернак заявила о заговоре, готовящемся против герцогини Сассекской Меган Маркл.

По ее словам, некие «люди в сером» видят в беременной супруге принца Гарри угрозу для престола. Это связано с тем, что слишком свободное поведение герцогини и регулярное нарушение ею традиций раздражают английскую аристократию.

Писательница обеспокоена, что интриги могут навредить как самой Маркл, так и ее будущему ребенку.