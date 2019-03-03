В ЦИК анонсировали изменение систем подсчета бюллетеней

К региональным выборам, которые пройдут 8 сентября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обновит 5758 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), выпущенных в 2010 году. У них появится функция QR-кодирования, которая станет защитой от попыток воздействия на результаты голосования, рассказал «Известиям» замглавы ЦИК Николай Булаев.

Версия 2010 года будет доведена до стандартов более новых комплексов, выпущенных в 2017 году. Это, по словам Булаева, поможет сэкономить порядка 1 млрд рублей.

Президент Ассоциации политических юристов, член научно-экспертного совета при ЦИК РФ Роман Смирнов подчеркнул, что использование в КОИБах QR-кодирования повысит оперативность обработки бюллетеней. Кроме того, это минимизирует человеческий фактор в вопросах пересчета голосов.

«К старым образцам периодически возникали вопросы, поэтому логично, что ЦИК решила их перенастроить», — уточнил он.

В конце января ЦИК подвела итоги конкурса на новое название избирательной урны. В итоге комиссия решила остановиться на прежнем варианте, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, среди предложений были варианты «гласнар» (глас народа), «избирбокс», «избирательный алтарь» и другие. 70 тыс. рублей, предназначавшихся победителю конкурса, пообещали отдать на благотворительность.

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