3D-модель Главного храма Вооруженных сил РФ

Министерство обороны приступило к возведению храма, который станет главным храмом Вооруженных сил России. Строительство, приуроченное к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, планируют завершить к 2020 году. Высота храма вместе с крестом составит 95 метров и уступит только храму Христа Спасителя в Москве (103 м) и Исаакиевскому Собору в Санкт-Петербурге (101,5 м).

Храмовый комплекс расположится на территории парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке.