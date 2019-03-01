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3D-модель Главного храма Вооруженных сил РФ

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Министерство обороны приступило к возведению храма, который станет главным храмом Вооруженных сил России. Строительство, приуроченное к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, планируют завершить к 2020 году. Высота храма вместе с крестом составит 95 метров и уступит только храму Христа Спасителя в Москве (103 м) и Исаакиевскому Собору в Санкт-Петербурге (101,5 м). 

Храмовый комплекс расположится на территории парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке.

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