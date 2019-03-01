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Бориса Ковальчука и Сечина выдвинули в совет директоров «Интер РАО»

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Правительство России снова выдвинуло председателя правления «Интер РАО» Бориса Ковальчука и главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина для избрания в совет директоров «Интер РАО». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение, опубликованное на портале правовой информации.

Кроме того, кабмин выдвинул кандидатуру директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

Все три кандидата уже входят в действующий состав совета директоров «Интер РАО», всего в него входит 11 человек. Пост председателя совета занимает Игорь Сечин.

Кроме того, правительство выдвинуло кандидатов в ревизионную комиссию «Интер РАО» — гендиректора «Роснефтегаза» Геннадия Букаева и замначальника отдела управления Росимущества Екатерину Снигиреву.

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