Бориса Ковальчука и Сечина выдвинули в совет директоров «Интер РАО»

Правительство России снова выдвинуло председателя правления «Интер РАО» Бориса Ковальчука и главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина для избрания в совет директоров «Интер РАО». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение, опубликованное на портале правовой информации.

Кроме того, кабмин выдвинул кандидатуру директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

Все три кандидата уже входят в действующий состав совета директоров «Интер РАО», всего в него входит 11 человек. Пост председателя совета занимает Игорь Сечин.

Кроме того, правительство выдвинуло кандидатов в ревизионную комиссию «Интер РАО» — гендиректора «Роснефтегаза» Геннадия Букаева и замначальника отдела управления Росимущества Екатерину Снигиреву.