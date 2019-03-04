Звезды мировой архитектуры выступят в апреле на форуме в Москве

Всемирно известные архитекторы примут участие в деловой программе I Международного форума «Алюминий в архитектуре и строительстве 2019» (AlumForum), который будет проходить со 2 по 5 апреля в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия» от инициатора форума — Алюминиевой ассоциации.

Генеральным партнером форума выступает компания «Русал». В числе приглашенных специалистов будут партнер бюро Zaha Hadid Architects Хусам Шакуф, основатель мастерской Giencke & Company Фолькер Гинке и ассоциированный партнер бюро MVRDV Федор Брон. Мероприятие состоится в «Экспоцентре» на Красной Пресне. В ходе форума зарубежные архитекторы проведут для гостей лекции и расскажут о своих проектах.

«Хусам Шакуф расскажет об особенностях концепции «умного города» и о принципах работы по развитию территорий, принятых в бюро Zaha Hadid Architects. Федор Брон выступит с лекцией на тему: «Новая типология жилья, многофункциональность и смелые решения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вход на лекции будет свободным для всех зарегистрированных посетителей. Регистрацию можно пройти на официальном сайте форума.