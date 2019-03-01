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Елизавета II появилась на публике с гематомой на ладони

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Фото: REUTERS/Yui Mok
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Королева Великобритании Елизавета II во время официального приема в Букингемском дворце появилась с большой гематомой на левой руке, пишет Daily Mail.

По информации издания, в четверг, 28 февраля, Елизавета II принимала во дворце Короля Иордании Абдаллу II ибн аль-Хусейна с супругой Ранией аль-Абдуллой и сыном принцем Хусейном ибн Абдаллой. На фотографиях с приема хорошо виден большой синяк на тыльной стороне левой руки королевы.

Представители Букингемского дворца отказались предоставить комментарии по этому поводу.

В июне 2018 года Елизавета II перенесла операцию — медики успешно удалили монарху катаракту. Оперировали королеву Великобритании в мае в частной больнице имени короля Эдварда VII, расположенной в Лондоне. В Букингемском дворце тогда отметили, что королева не отменила ни одного мероприятия, запланированного ранее.

В апреле того же года королева отпраздновала свой 92-й день рождения. На концерте в честь королевы выступили Стинг, Кайли Миноуг, Том Джонс. Вышла на сцену и сама именинница. Закончилась торжественная часть салютом в ее честь.

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