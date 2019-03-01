Власти Липецка обсудят с горожанами проект реконструкции ЦУМа
В Липецке вынесли на публичные слушания проект планировки квартала, ограниченного улицами Зегеля, Плеханова, Интернациональная и Саперная. Согласно ему, здание ЦУМа будет переделано в торгово-спортивный комплекс. Информация об этом следует из постановления администрации и проектной документации.
Согласно плану, первый, второй и третий этажи ЦУМа расширят в границах цокольного этажа и расширят здание в целом со стороны хоздвора. Пристройки и надворные постройки на территории объекта будут демонтированы, пишет ИА «Абирег».
В рамках реконструкции также изменят цокольный этаж. Здесь заменят плиточное покрытие и оборудуют 66 мест для парковки автомобилей.
В целом на всей территории квартала планируют увеличить количество парковочных мест, а также реконструировать детские площадки и провести озеленительные работы.
Публичные слушания состоятся 14 марта в конференц-зале городской администрации.