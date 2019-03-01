Власти Липецка обсудят с горожанами проект реконструкции ЦУМа

В Липецке вынесли на публичные слушания проект планировки квартала, ограниченного улицами Зегеля, Плеханова, Интернациональная и Саперная. Согласно ему, здание ЦУМа будет переделано в торгово-спортивный комплекс. Информация об этом следует из постановления администрации и проектной документации.

Согласно плану, первый, второй и третий этажи ЦУМа расширят в границах цокольного этажа и расширят здание в целом со стороны хоздвора. Пристройки и надворные постройки на территории объекта будут демонтированы, пишет ИА «Абирег».

В рамках реконструкции также изменят цокольный этаж. Здесь заменят плиточное покрытие и оборудуют 66 мест для парковки автомобилей.

В целом на всей территории квартала планируют увеличить количество парковочных мест, а также реконструировать детские площадки и провести озеленительные работы.

Публичные слушания состоятся 14 марта в конференц-зале городской администрации.