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Одну из главных магистралей Липецка реконструируют за 1 млрд рублей

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В Липецке планируют провести реконструкцию и благоустройство проспекта Победы. Стоимость работ оценили в 952 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте РосТендера.

В рамках работ планируется расширить проспект до шести полос, выделить отдельную полосу для общественного транспорта. Таким образом ширина дорожного полотна увеличится с 15 м до 21 м, пишет LipetskMedia.

Помимо этого, подрядчик должен будет отремонтировать тротуары, заменить конструкции освещения и остановочные павильоны, переустроить систему ливневой канализации, обустроить парковки, а также разбить зону отдыха и провести многие другие работы.

Реконструкция и благоустройство проспекта займут около двух лет. Ожидается, что одна из главных городских магистралей откроется после обновления в октябре 2020 года.

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