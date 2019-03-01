Неизвестные расстреляли собаку и ее щенят в Казани

В Казани группа неизвестных расстреляла сторожевую собаку и ее щенят, которые находились на одной из городских баз. Погибли взрослая собака и шесть щенков, выжить удалось только двум.

О случившемся сообщили зоозащитники в одной из соцсетей. По их словам, на базу заехали неизвестные на белом Nissan с закрытыми номерами. Они стреляли целенаправленно в будку, после чего вытащили оттуда еще живую собаку и добили ее. Других животных, которые также живут на этой базе, они не тронули.

Сотрудники базы не успели вмешаться в происходящее. Выжившие щенята сейчас находятся на передержке, погибших похоронили. На месте работают следователи. Предположительно, стрельба велась из карабина «Сайга». Тело собаки отправлено на экспертизу, сообщает Inkazan.ru.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области рассматривается дело о жестоком обращении с животным. Пьяная пара заманила бездомную собаку в нежилое помещение, после чего мужчина нанес псу не менее 20 колото-резаных ран. Злоумышленники бросили животное умирать в подвале.