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Пожарная организация заплатит компенсацию за некачественную проверку

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Жительница Екатеринбурга отсудила у Всероссийского добровольного пожарного общества 900 тыс. рублей. Компенсация полагается ей за некачественную проверку противопожарной безопасности. Через месяц после вынесения положительного решения в доме произошел пожар.

Как поясняет ТагилСити.Ру, специалисты в июле 2017 года провели экспертизу здания и выдали акт о соответствии требованиям вентиляционных и дымовых каналов в здании, а уже в августе в жилом помещении произошел пожар.

Женщина обратилась в организацию за компенсацией ущерба, но получила отказ. После этого она подала иск в районный суд на 2 млн рублей, однако ее требование отклонили. Тогда пострадавшая оспорила это решение в вышестоящей инстанции.

Свердловский областной суд установил, что в случившемся есть доля вины и истца, и ответчика. Поэтому сумма исковых требований уменьшилась в два раза.

Ранее сообщалось о пожаре на парковке торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге. Были эвакуированы около 500 человек, обошлось без пострадавших.

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