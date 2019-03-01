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Страны БРИКС создадут единую платежную систему

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) разрабатывают единую платежную систему под названием BRICS Pay. Об этом рассказали «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), являющемся координатором рабочей группы по финансовым услугам Делового совета БРИКС со стороны Москвы.

Перспективы сотрудничества БРИКС
Механизм сотрудничества БРИКС является важной платформой не только для участников самой группы, но и для многих развивающихся стран.

Предполагается, что оплата будет производиться с помощью мобильного приложения, вне зависимости от национальной валюты покупателя. При этом пользоваться платформой при желании смогут и другие государства. Первый проект стартует в ЮАР уже в начале апреля.

В Торгово-промышленной палате отметили, что создание новой международной платежной системы (НМПС) являлось приоритетной задачей членов БРИКС, учитывая нестабильность в экономической сфере.

По мнению экспертов, единая система расчетов поспособствует развитию торговли и сократит зависимость участников союза от транснациональных платежных организаций, что очень важно в условиях нынешнего обострения международных отношений.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Пятивалютная корзина: страны БРИКС создают единый платежный сервис

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