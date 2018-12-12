Национальный платежный совет предложил ввести единую валюту для стран ЕАЭС

В Национальном платежном совете предложили ввести единую электронную валюту для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Председатель правления организации Алма Обаева рассказала «Известиям», что применять ее планируют в операциях взаимозачетов в рамках межгосударственной торговли.

По ее словам, курс новой валюты будет зависеть от курса национальных денежных единиц стран-участниц ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) по отношению друг к другу, а также от вклада каждого члена в совокупный торговый оборот союза.

Минфин разработает варианты реализации инициативы. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, новшество позволит упростить расчеты в условиях возможных санкций.

В настоящее время подобные денежные единицы уже выпускаются Международным валютным фондом и странами АТР, где они также используются для операций клиринга.

По мнению экспертов, создание альтернативной доллару валюты соответствует курсу России на дедолларизацию. Кроме того, оно оптимально и для других участников союза, которым невыгодно усиление роли рубля.

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Слились в единой валюте: ЕАЭС создаст общие деньги для расчетов