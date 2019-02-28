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Строительство нового спорткомплекса начнется в Магаданской области в мае

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В самом крупном спортивном комплексе Магаданской области «Северный Артек» планируют построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Строительство начнут в мае 2019 году.

Как сообщили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики правительства Магаданской области, средства на строительство нового спортивного объекта выделят из федерального и регионального бюджета. Предполагается, что его смогут посещать не только отдыхающие в «Северном Артеке» дети, но и местные жители.

На первом этаже ФОКа разместят бассейн на пять дорожек длиной 25 м и большой спортивный зал с трибунами на 300 зрителей. Второй этаж предусмотрен под тренажерный зал, фитнес-бар и зимний сад.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов отметил, главным является улучшение условий занятий спортом для колымчан. Спорт, по его мнению, должен стать хобби для магаданцев.

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