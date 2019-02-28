Модели станцевали на показе Kenzo в Париже

Когда мода встречается с современным искусством, получается ярко и дерзко.

На парижской Неделе моды Kenzo удивил зрителей зажигательным показом. Привлекают внимание не только танцы, но и помидорный принт.

Поэтично и расслабленно — в лучших традициях неординарного Кендзо Такада.