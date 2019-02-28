82-летний почтальон работает в Северной Осетии

В свои 82 года она проходит по 30 км, чтобы доставить письма и газеты.

В работу почтальона Екатерина Дзалаева влюбилась в годы Великой Отечественной. В любую погоду, несмотря на больную спину, женщина преодолевает свой нелёгкий путь.