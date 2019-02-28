Глава Хакасии «откосил» от службы в армии

Глава Республики Хакасия — Валентин Коновалов — ушёл от службы в армии.

МИЦ «Известия» получили официальный документ от военкомата.



«Материалы подготовлены на заседание призывной комиссии для принятия заключения о признании Коновалова В.О. не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований... Приказом военного комиссара Красноярского края с января 2014 года считается уклоняющимся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу.» — говорится в документе.

1 декабря 2014 г. Коновалова сняли с воинского учёта по достижении 27 лет.

Главе республики вопрос недавно задавали на местном ТВ, отвечал губернатор путано.