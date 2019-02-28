Генпрокуратура хочет изъять украшения на $320 тыс. у экс-жены Захарченко

Процесс по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества полковника Дмитрия Захарченко на почти полмиллиарда рублей начался в четверг, 28 февраля, в Никулинском суде Москвы. В рамках подготовительного заседания прокуратура запросила отчет о поездке Захарченко и его уже бывшей жены Яны Саратовцевей в США в 2013 году. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной на интернет-канале надзорного ведомства «Эфир».

Известно, что во время путешествия женщина приобрела ювелирные украшения на $320 тыс. (более 10 млн рублей по курсу на день покупки). По словам представителя прокуратуры, эта сумма фактически равняется совокупному доходу Саратовцевой с 2007 по 2014 год.

Куренной отметил, что приобретенные изделия не были ею возвращены, а их стоимость не возмещена государству, сообщает «Газета.ру». В такой ситуации необходимо изъять денежный эквивалент стоимости указанных украшений, добавил он.

Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и препятствовании законной деятельности следователя.

В конце 2017 года Никулинский суд полностью удовлетворил иски Генпрокуратуры России. Тогда сумма имущества, подлежащего конфискации, составила 9 млрд рублей. 22 марта 2018 года Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции о конфискации имущества и денежных средств полковника Захарченко и его семьи.

Басманный суд Москвы наложил в ноябре 2017 года обеспечительный арест на движимое и недвижимое имущество полковника Дмитрия Сенина, который является мужем сестры Захарченко. Сам фигурант уголовного дела скрылся от органов предварительного следствия. В апреле 2018 года арест на имущество был продлен до 8 октября.

7 февраля Куренной сообщил, что Генпрокуратура обратится в суд с требованием изъять в пользу государства имущество Захарченко стоимостью 484 млн рублей.