Колокольцев высказался о деле полковника Захарченко

Дело полковника Дмитрия Захарченко, обвиненного в нескольких эпизодах получении взяток, нанесло сильный урон имиджу МВД, заявил в пятницу, 9 ноября, глава ведомства Владимир Колокольцев.

В эфире телеканала «Россия-24» он уточнил, что большинство случаев коррупции выявляют сотрудники собственной безопасности. Так глава МВД ответил на вопрос журналистов о задержании Захарченко по подозрению в коррупции.

Захарченко курировал в министерстве борьбу с преступлениями в ТЭКе, его задержали в сентябре 2016 года при получении взятки в 7 млн рублей. При обыске в квартирах его родственников нашли наличные деньги на общую сумму 8,5 млрд рублей, происхождение которых он объяснить не смог.

Следствие обвинило его в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и препятствовании законной деятельности следователя.

Найденные у полковника и его близких миллиарды арестовали и разместили на счетах СКР. Сумма имущества, подлежащего конфискации у полковника и его близких, составила 9 млрд рублей.

В августе он отказался в суде признать свою вину в коррупции.