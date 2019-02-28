Пропавшего подростка нашли погибшим в Калининградской области

В Немане Калининградской области охотники обнаружили в лесу тело подростка, находившегося в розыске с 20 января. 16-летний молодой человек ушел из дома в Немане 20 января.

По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело, напоминает ИА FlashNord. На месте, где нашли тело, работали следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить причину смерти несовершеннолетнего.

Как рассказала Калининград.Ru старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко, в рамках ранее возбужденного уголовного дела следствие намерено самым тщательным образом установить обстоятельства и факторы, которые привели к трагическим последствиям.