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Пропавшего подростка нашли погибшим в Калининградской области

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В Немане Калининградской области охотники обнаружили в лесу тело подростка, находившегося в розыске с 20 января. 16-летний молодой человек ушел из дома в Немане 20 января.

По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело, напоминает ИА FlashNord. На месте, где нашли тело, работали следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить причину смерти несовершеннолетнего.

Как рассказала Калининград.Ru старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко, в рамках ранее возбужденного уголовного дела следствие намерено самым тщательным образом установить обстоятельства и факторы, которые привели к трагическим последствиям.

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