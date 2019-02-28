Появилось видео с места избиения генерал-полковника в центре Москвы

Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели момент избиения генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова в центре Москвы. Инцидент произошел вечером 27 февраля на Малой Никитской, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как генерал-полковник в отставке Бриндиков подъехал на автомобиле к воротам своего офиса, но дорогу ему перегородила другая машина. Генерал посигналил с просьбой пропустить, однако водителю это не понравилось, после чего он и еще один мужчина принялись избивать его. После этого Бриндиков попал в больницу черепно-мозговой травмой и ушибами.

В ГУ МВД по Москве проводят проверку по факту произошедшего. Полицейские разыскивают нападавших. По данным телеканала «360», личность одного из них удалось определить — им оказался 44-летний уроженец Украины Юрий Любченко.

Александр Бриндиков — бывший первый замминистра промышленности, науки и технологий России, замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики РФ. В настоящее время работает советником в строительной компании.