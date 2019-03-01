Планы США осуществить вооруженное вторжение в Венесуэлу для смещения законного президента Николаса Мадуро становятся всё более очевидны в том числе и союзникам США в Латинской Америке и Европе. И в этом контексте вырисовывается весьма любопытная картина: по мере нагнетания американцами предвоенной истерии все союзники США как один публично высказываются «против любой вооруженной интервенции» в Венесуэлу. Налицо полная обструкция интервенционистских планов США. Никто не хочет быть причастным к большой крови, которая может пролиться в Венесуэле из-за желания Вашингтона обладать ее нефтью.

Но, как ни странно, именно неудача США в попытке добиться от своих союзников участия в информационной «артподготовке» перед вторжением может подтолкнуть Вашингтон ускорить свою авантюру. Поскольку время играет против американцев. Им не удалось отстранить Мадуро в течение нескольких часов или, по крайней мере, дней после появления на политической сцене, как из «волшебной шкатулки», Хуана Гуайдо в качестве «временного президента». Теперь США торопятся. С каждым днем они всё более теряют свое лицо, поскольку уже объявили себя «спасителем» венесуэльского народа и сказали, что «дни Мадуро сочтены». А каждый день отсрочки ясно говорит об обратном: ситуацию в Венесуэле контролируют Мадуро и лояльная ему армия.

Поэтому силовая акция США против Венесуэлы — это не некая опасная возможность, но реальный план действий Вашингтона. Это заранее анонсированная война, которая видится неизбежной, исходя из того что Штаты своими заявлениями о «скором конце диктатуры Мадуро» сами себя загнали в угол. И из этого угла у них есть только один выход — силовая акция.

О подготовке Америки к силовому сценарию неоднократно заявлял сам Мадуро. Несколько дней назад министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, первым, пожалуй, из иностранных официальных представителей прямо обвинил США в переброске войск к Венесуэле. Он сказал, что у кубинских властей «есть все данные, которые позволяют утверждать, что осуществляются полеты с американских баз, где действуют подразделения специальных операций и морская пехота, используемые для таких акций, в рамках подготовки действий против Венесуэлы».

И, наконец, об этом свидетельствуют данные российских официальных лиц. В частности, информацию подтверждал на днях секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

И вот, наблюдая за военными приготовлениями Вашингтона, латиноамериканские союзники быстро дали «задний ход». Весьма показательны результаты встречи 25 февраля в колумбийской столице Боготе «группы Лимы». Финальная декларация переговоров — аморфный текст с незначительной смысловой нагрузкой — слова о демократии, под которыми подпишется любой прохожий. Еще пара фраз о необходимости «свободных выборов», а также о блокировании венесуэльских активов в странах «группы Лимы» (это единственная ощутимая мера, принятая под давлением США). Но главное то, что в декларации ни слова о «всех возможных вариантах» действий против Венесуэлы, о которых говорят Трамп и сам Гуайдо, предполагая вторжение.

Более того, эта декларация оказалась ширмой для того, чтобы скрыть реальные противоречия между США (которые были представлены на встрече вице-президентом Пенсом) и их союзниками в Латинской Америке. Вице-президент Бразилии Антониу Моурау, который принимал участие в совещании в Боготе и знаком с мнением его участников, публично раскрыл их общий реальный настрой. В интервью бразильскому телеканалу Globo он фактически проговорился, что «страны, входящие в «группу Лимы», не хотят осуществлять вооруженную интервенцию в Венесуэлу». Это демонстрация полного фиаско кампании США по демонизации республики и Мадуро. Моурау добавил, что Бразилия не намерена предоставлять США свою территорию для вторжения в Венесуэлу.

Весьма примечательные заявления относительно венесуэльского кризиса делают в Брюсселе. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич в контексте событий на венесуэльско-колумбийской границе 23 февраля заявила, что «необходимо избежать любого военного вмешательства в дела Венесуэлы». Таким образом, мы видим, что Штатам не удалось сколотить коалицию стран, которые разделяли ли бы их затею. Единственная страна, которая полностью на стороне Вашингтона во всех его авантюрах на континенте, — это Колумбия, которая и будет, скорее всего, использована американцами как плацдарм для силовой операции. Другого ждать не приходится: в 2018 году Колумбия официально получила статус «глобального партнера НАТО» в Латинской Америке.

США могут прибегнуть и к проверенному историей способу — «партизанской» войне, которую можно вести с территории Колумбии. Именно так они воевали против сандинистского правительства Никарагуа в 1980-е годы силами так называемых контрас, которые делали свои вылазки с баз на территории соседнего Гондураса. Гуайдо может, например, заявить о создании некоей «армии освобождения Венесуэлы». Воевать в ней будут наемники разной национальности на американские деньги и под присмотром американских советников.

Возрастает опасность того, что США предпримут попытку физического устранения Мадуро в расчете на то, что после убийства законного президента ситуация в стране сама войдет в нужное американцам русло. От него лично, от его воли и мужества зависит очень многое, если не всёе. И Мадуро сам это понимает. Выступая на днях перед своими сторонниками, он заявил, что граждане и военнослужащие должны встать на защиту страны, если с ним «что-нибудь случится».

Автор — эксперт Российского института стратегических исследований

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